Rosolini, l'assessore Corrado Gugliotta firma le dimissioni irrevocabili

Si dimette dalla Giunta comunale Corrado Gugliotta, assessore agli Affari Generali e Legali– Protezione Civile – Polizia Municipale – Viabilità e Trasporti –Sport.

In una lettera al primo cittadino Gugliotta scrive il motivo delle sue dimissioni "legati strettamente all’attività professionale”.

“L’esperienza da amministratore vissuta in questi 4 mesi è stata per me molto importante da un punto di vista umano e ricca di soddisfazioni sul piano delle dinamiche relazionali - doice ormai l'ex assessore - Dette dimissioni sono da considerarsi immediatamente operative e irrevocabili"