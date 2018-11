Avola, sottopassaggio A18: il Comune chiede interventi urgenti

Chiede interventi urgenti il l'Amministrazione comunale di Avola nel sottopassaggio all'intersezione dell'autostrada A18 Siracusa Gela con la Sp15 Avola Bochini, che passa dal cimitero e che si allaga a ogni pioggia, rendendo il transito difficoltoso e pericoloso.

Il Comune, già lo scorso ottobre, aveva scritto al il Consorzio per le autostrade siciliane (e il Libero consorzio dei Comuni) proprio per questo tratto stradale. Inoltre, il Comune di Avola ha scritto al Genio civile e al Demanio chiedendo urgentemente la manutenzione e la pulizia della cave e degli alvei dei corsi d'acqua stagionali, da Cava Unica a Cava Bugghiola a Cava Santa Venericchia, compreso il passaggio sulla foce del torrente Eughini su Cicirata-Zuccara, nel territorio del Comune di Avola, dicendosi disponibile a un sopralluogo congiunto che vi è poi stato con i tecnici del Genio civile.

“I danni causati dal maltempo devono spingere le istituzioni a passare da una gestione delle emergenze ad una cultura della prevenzione – conclude il sindaco Luca Cannata – ma devono essere tutti gli enti chiamati in causa a rispondere immediatamente con mezzi e risorse adeguate. Adesso pertanto attendiamo risposte concrete e fattive nella leale collaborazione tra gli enti”.