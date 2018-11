Autorità portuale ad Augusta, Ugl: "Adesso bisogna mettere in moto soluzione di sviluppo"

Plauso di Ugl mare e porti per il ritorno della Sede dell’Autorità Portuale del Mare Sicilia Orientale ad Augusta, ma allo stesso il sindacato lancia l'allarme: "Avere la Sede Legale è importante, ma ciò non significa che si è distaccati da Catania - si legge in una nota a firma Ugl mare e porti - in quanto si ha appunto la Sede dell’Autorità del Mare Sicilia Orientale, significa avere la Regia per lo sviluppo di entrambi i Porti, per cui è importante che si metta finalmente in moto un Management che crei le giuste soluzioni di sviluppo, non solo su ciò che già movimentiamo ma soprattutto sull’aspetto delle Navi Cointaners, il quale settore può essere trainante nell’economia Portuale e dell’intera Città".