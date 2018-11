Anche Siracusa dice No al ddl Pillon, organizzato un tavolo tecnico e una manifestazione

Anche Siracusa dice No al ddl Pillon. Giovedì 8 novembre, alle 17,30, all'Urban Center, in via Nino Bixio, con il patrocinio del Comune di Siracusa, si terrà un tavolo tecnico durante il quale saranno illustrate le molteplici criticità del ddl 735.

Un'altra manifestazione si terrà sabato 10 novembre, non solo numerose piazze d'Italia, ma anche a Siracusa è previsto un corteo con partenza alle ore 10,30 da piazza della Repubblica, poi Corso Gelone ed il Corso Umberto, per raggiungere il Tempio di Apollo.

Le iniziative sono programmate dal costituendo Comitato NO DDL Pillon Siracusa, promosso dall'Associazione Astrea in memoria di Stefano Biondo, dalle Rete Centri Antiviolenza "Raffaella Mauceri", da Stonewall GLBT Siracusa, da ARCI Siracusa, dal Comitato Attivisti Siracusani, da Arciragazzi 2.0, da Associazione Culturale Zuimama Arci ragazzi, dal Forum delle donne e da tante altre associazioni.

"Il ddl Pillon rischia di spazzare, in un sol colpo, tutte quanto è stato fatto contro la violenza di genere negli ultimi cinquant'anni, gettando al vento il principio delle pari opportunità, ponendo, di fatto, le donne prive di reddito nell'impossibilità di separarsi. - si legge in una nota a firma delle associazioni - Nelle famiglie ove è assente la patologia della coppia, la cura della prole è prevalentemente affidata ad un solo genitore, quello che ha orari di lavoro che gli consentono di occuparsi dei figli o che, per scelta personale, svolge esclusivamente il lavoro domestico, favorendo la realizzazione professionale del coniuge, il quale compensa la gestione domestica col proprio maggior apporto economico."