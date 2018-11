Siracusa, Eurialo sconfitta a Modica

L’Eurialo Siracusa perde anche la seconda partita del campionato di serie C. A Modica, ieri pomeriggio, le padrone di casa si sono imposte per 3-0 (25-15, 25-21, 25-14). Avvio di partita equilibrato ma, sul 2-2, le locali mettono a segno un parziale di 6-2 prima e di 4-1 dopo portandosi sul 12-5 e incanalando il set a loro favore. Le aretusee provano a reagire ma gli errori in ricezione e in battuta facilitano il compito alle iblee, che chiudono con 10 punti di margine. Avvio di secondo set favorevole alle ragazze di Viviana Olindo, che si portano sul 6-3 (importanti gli aces di Farinata e Bennardo), ma poi si spegne la luce e subiscono il prepotente ritorno delle avversarie, che vanno avanti di 5: 12-7. Le siracusane si riportano a -2 (14-12), poi la loro inesperienza ha il sopravvento. Modica ne approfitta per allungare ancora e chiudere sul 25-21. Al ritorno in campo l’Eurialo stanca e demotivata, fa “scappare” le avversarie. Le verdeblù arrivano comunque in doppia cifra, ma escono dal campo deluse perché consapevoli di aver perso una buona occasione per portare a casa i primi punti contro una squadra alla loro portata.

Domani pomeriggio, alle 17, debutto in campionato per l’under 18 che, al PalaCorso, affronterà il Carlentini.