Siracusa, XXIV anniversario della dedicazione del Santuario

Domani, 6 novembre, ricorre il XXIV Anniversario dalla Dedicazione del Santuario della Madonna delle Lacrime consacrato da San Giovanni Paolo II, che durante l’omelia indicò la vocazione universale del Santuario di Siracusa: “Santuario Madonna delle Lacrime, tu sei sorto per ricordare alla Chiesa il pianto della Madre..."

Domani pomeriggio alle 16,00, saranno portate in Santuario le spoglie mortali della Santa carmelitana Elisabetta della Trinità e sarà possibile ottenere i benefici dell’Indulgenza Plenaria recandosi in Santuario dopo aver ottemperato a Confessione, Comunione, Recita del Credo, Preghiera secondo le intenzioni del Papa.