Siracusa, Chiara Ficara "No ai delegati di quartiere"

Contraria alla scelta dei delegati di quartiere su nomina del sindaco. Questa la posizione del consigliere comunale del M5S, Chiara Ficara.

"Oggi - scrive in una nota - le due roccaforti Cassibile e Belvedere non possono essere rappresentate dalla sola voce di un cittadino politicizzato, chiamato delegato e scelto dal Sindaco, per continuare la politica del favoritismo clientelare. Immaginavo un futuro diverso per queste località, e ho presentato, insieme al gruppo consiliare M5S, una proposta di modifica dello statuto comunale perché venissero riconosciuti i Comitati di Quartiere, come unica forma di rappresentanza democratica dei 2 Quartieri più distanti dalla città, proposta che - conclude Ficara - non è stata presa in considerazione dal Sindaco Italia".