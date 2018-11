Incidente mortale sulla Noto-Palazzolo, impatto fatale di un motociclista contro una mucca

E' un 34enne, Corrado Leone, la vittima di un incidente che si è verificato oggi pomeriggio dopo le 17 sulla Noto-Palazzolo. L'uomo, mentre scendeva verso Noto, si è scontrato con una mucca che si è ritrovato all'improvviso in mezzo alla carreggiata. Inevitabile l'impatto che è costato la vita al motociclista.

Sul posto per i rilievi del caso i Carabinieri, al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, e il 118 per prestare i primi soccorsi al 34enne, che, dopo un tentativo di rianimazione, purtroppo è deceduto.

Secondo la prima ricostruzione dei militari dell'Arma, pare che sulla strada stessero passando alcune mucche, Leone ne avrebbe preso una di striscio e avrebbe perso il controllo della moto, andando a sbattere violentemente sull'asfalto.

La moto è stata posta sotto sequestro per ulteriori rilievi. Il corpo di Leone è stato condotto all'obitorio dell'ospedale Trigona di Noto dove domani sarà effettuata l'ispezione cadaverica.