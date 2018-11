Siracusa, l'Area di ricovero 10 della Protezione civile in stato di totale abbandono

Erbacce alte, abbandono totale. Queste le condizioni attuali dell'ex campetto sportivo di viale Santa Panagia, a Siracusa, destinato ad area di ricovero per la protezione civile in caso di calamità naturale.

A segnalare la situazione è Il consigliere comunale del M5S, Francesco Burgio, che sollecita un intervento celere da parte dell'amministrazione comunale.

"Proprio in un momento come questo di grande attenzione anche da parte del Prefetto per garantire la sicurezza dei cittadini - riferisce Burgio - sarebbe il caso che chi di competenza si adoperasse per ripulire il sito e renderlo davvero idoneo ad adempiere alla sua funzione".