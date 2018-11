Il Comune di Siracusa si candida per l'istutuzione di Zone Economiche Speciali

La nuova amministrazione comunale di Siracusa intende incidere nell'individuazione delle Zes, le Zone Economiche Speciali. per dare nuova linfa al tessuto produttivo. Alla Sicilia è stata destinata una superficie di 55 km/q da suddividere in due aree tra Sicilia Occidentale e Sicilia Orientale. Le ZES sono incentrate sulla portualità e Siracusa con i suoi tre porti compresi nella rete del TEN-T ha tutti i presupposti, secondo l'amministrazione comunale, per accreditare la propria candidatura.

Tutto passa dall'intenzione di rilanciare l'economia del mare attraverso il completamento avviato del Porto Grande turistico, la prossima realizzazione del Mercato Ittico e l'intenzione di realizzare il progetto della Stazione Marittima.

L'Assessore Fabio Moschella ha tenuto un primo incontro con parte dei portatori di interesse a cui hanno partecipato la Consulta delle Associazioni di categoria, il Demanio Regionale marittimo, la Capitaneria di Porto. I prossimi passi sono i passaggi al consiglio comunale e ai sindacati dei lavoratori. Si sono tenuti già due incontri con il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale di Augusta ad uno dei quali ha partecipato il Sindaco Francesco Italia. L'assessore Fabio Moschella afferma che: “con il presidente Annunziata vi è stata una significativa convergenza di propositi ed il recente provvedimento che riporta ad Augusta la sede dell'Autorità di sistema aiuta ulteriormente lo sviluppo delle relazioni istituzionali “.

Sul merito tecnico Fabio Moschella rileva che: “malgrado il PRG della Città di Siracusa non offra molte aree dedicate alle attività produttive di tipo D, né aree PIP e sul territorio comunale vigono vincoli paesaggistici, idrogeologici, archeologici, SIN che restringono particolarmente le aree da destinare a ZES è possibile ugualmente individuare aree su cui sviluppare nuove ed esistenti attività produttive, logistiche, infrastrutturali, economiche e di interconnessioni territoriali “. Moschella, infine, sul Sin ribadisce la necessità di arrivare ad una nuova perimetrazione.