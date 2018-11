Maltempo, 12 morti in Sicilia: arriva Conte. Salvini a Belluno

"Sto partendo per la Sicilia, dove il maltempo ha causato molte vittime". Lo annuncia su Twitter il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. "Sono in continuo contatto con il dipartimento della Protezione civile per avere costanti aggiornamenti anche sulla drammatica situazione nelle Regioni del Nord", aggiunge.

Dopo il nordest e la Liguria, dove anche oggi resta allerta arancione per il maltempo, è la Sicilia, nelle ultime ore, a essere flagellata dalle piogge che nel Palermitano e nell'Agrigentino hanno fatto esondare i corsi d'acqua e il bilancio è pesantissimo: 12 le persone che hanno perso la vita, un disperso.

Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, oggi sarà a Belluno e Venezia. Per oggi la Protezione civile ha segnalato allerta arancione in tutte e tre le regioni e anche in Emilia Romagna, Calabria e Sardegna.