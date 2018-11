Siracusa, distacco di rami di palma: intervento dei Vigili del fuoco

Momenti di tensione ieri sera, intorno alle 20,30 in via Carlo Forlanini. Rami di una palma altissima, le parti secche, sono cadute al suolo proprio vicino ad un locale molto frequentato specie il sabato sera.

Sul posto, pertanto, sono stati chiamati ad intervenire i vigili del fuoco che utilizzando un'autoscala, sono arrivati fino in cima alla palma per verificare lo stato dei rami e mettere in sicurezza la situazione. L'area intorno all'albero è stata transennata.