Autostrada Siracusa-Catania, soccorso a famiglia in difficoltà

L'auto in panne mentre erano in viaggio verso il Garibaldi di Catania, dove dovevano portare il figlioletto di pochi mesi per una visita medica, ha messo in serie difficoltà una famiglia, soccorsa da una pattuglia della Polstrada di Lentini .

I due agenti hanno notato una auto, in sosta in una piazzola sull’Autostrada Siracusa-Catania con lo sportello posteriore aperto.

Si sono avvicinati al veicolo e, seduta nei sedili posteriori, hanno trovato una donna in preda al panico, che teneva in braccio il figlio neonato, che piangeva.

La donna ha riferito che l’auto aveva subìto un guasto meccanico e che il marito si era allontanato, travalicando il guard-rail per avere copertura della linea telefonica e chiamare un carro soccorsi.

La donna non aveva potuta dare da mangiare al piccolo perché il guasto all'auto non aveva permesso di mettere in funzione lo scada-biberon. Gli agenti hanno messo a disposizione la presa di corrente in dotazione all’auto di servizio e la donna ha potuto dar da mangiare al bambino.

Trovando la Polstra sul posto, si è rasserenato anche il marito e tutti e tre, dopo l'arrivo del carro attrezzi, hanno potuto raggiungere Catania.