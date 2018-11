Il Siracusa esce tra gli applausi, 3-1 alla Cavese

E' un Siracusa che vince e convince, innanzitutto come voglia e carattere. Un 3-1, ottenuto oggi allo stadio De Simone, con la Cavese sembra un buon viatico per la partita di mercoledì sera con il Catania. Stringata la cronaca: al primo tempo da segnalare i due gol, al 25' passa in vantaggio il Siracusa con il tiro di Palermo deviato in rete da Migliorini ed è autogol; al 31' la Cavese pareggia con un gol, che è un eurogol, di Rosafio con un diagonale da destra a sinistra che si infila all'incrocio dei pali per un pareggio di 1-1.

Al 47' il Siracusa è di nuovo in vantaggio su tiro di Marco Palermo, deviazione di Licata e palla in rete. Dieci minuti dopo Di Sabatino porta a 3 le reti del Siracusa: esplode il De Simone. A seguire la girandola dei cambi, ma il risultato rimane immutato. Gli azzurri escono tra gli applausi del pubblico amico.

Volti distesi a fine gara in sala stampa. Così l'allenatore Ezio Raciti: "Questa vittoria è condivisa con Pagana. Abbiamo mantenuto gli stessi uomini, lo stesso schieramento. Laneri è stato molto vicino alla squadra, che oggi ha tenuto bene il campo. Abbiamo preparato bene la partita, simulando tutte le contromosse per bloccare la Cavese". Nessuna notizia è trapelata, invece, sul futuro della guida tecnica degli azzurri. Nelle prossime ore la società potrebbe ufficializzare la sua scelta.

Soddisfatto capitan Turati che ha tenuto, innanzitutto a fare due ringraziamenti: a Raciti e a Laneri che hanno tenuto al riparo la squadra consentendo di preparare nel modo migliore la partita con la Cavse.

Di umore diverso l'allenatore degli ospiti, Giacomo Modica: " Abbiamo giocato al di sotto delle nostre possibilità. Dopo il pareggio dovevamo essere più feroci, cinici e aggressivi. Poi la recriminazione su tre presunti rigori non dati e il ringraziamento a quel drappello di tifosi che non ha fatto mancare il proprio sostegno alla squadra campana.