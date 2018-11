Progetto Siracusa, Reale: "Ripristinare la diretta tv delle sedute consiliari"

Il consigliere comunale Ezechia Paolo Reale, capogruppo di Progetto Siracusa, torna a chiedere il ripristino della diretta tv per le sedute consiliari.

“Ci siamo sempre opposti all’abolizione di questo importante strumento di trasparenza, che serve ad avvicinare i cittadini alle istituzioni”, dichiara l’avv. Reale. “In occasione dell’approvazione del bilancio di previsione del Comune riproporremo la delibera per ripristinare la diretta tv di ogni seduta: tutti i siracusani hanno il diritto di poter assistere, e in diretta, a quanto avviene al Vermexio, così da poter giudicare in maniera consapevole l’operato di coloro che sono stati eletti come loro rappresentanti”.