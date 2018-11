Rosolini, nominati i componenti del nuovo nucleo di valutazione

Nominato, dal sindaco Pippo Incatasciato, il nuovo nucleo di valutazione con i membri: dott.ssa Viviana Basilico, in qualità di Presidente, il dott. Simone Migliore e il sig. Gianluigi Pitrolo.

Il compenso per i componenti il Nucleo di Valutazione è determinato in misura pari al 50% del trattamento deliberato dal Consiglio Comunale per il collegio dei revisori dei conti e precisamente € 5.636,25 annuo lordo per il Presidente del Nucleo e € 3.757,50, annuo lordo, per ciascuno dei componenti, oltre IVA e CPA se dovuti.

L’incarico, salvo revoca motivata, avrà la durata corrispondente all’attuale mandato elettivo del sindaco, ed è regolato da apposito disciplinare.