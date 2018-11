Augusta, spaccio di cocaina: arrestate due giovani donne

Nascondevano in casa 11 grammi di cocaina già suddivisa in dosi e pronta per lo spaccio. Due donne sono state arrestate, dalla Polizia di Stato di Augusta, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Si tratta di Noemi Urzì, 25 anni, e Michela Finocchio, 46 anni, entrambe già conosciute alle forze di Polizia.

Le due donne sono state poste agli arresti domiciliari.