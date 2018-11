A Marsala svastica su muro scuola frequentata da migranti

Una croce celtica sul portone e accanto, sul muro, una svastica e la scritta "fecciarossa", con vernice nera, sono comparsi nel centro di Marsala, all'ingresso laterale della scuola media "Vincenzo Pipitone", frequentata nelle ore pomeridiane e serali da extracomunitari iscritti a corsi per conseguire la licenza media. La reazione - ad opera di ignoti che comunque si firmano con il simbolo del movimento anarchico posto sulla svastica - è stata la scritta con vernice rossa: "Azione diretta contro ogni fascismo".

"E' inaccettabile quanto si continua a verificare nella nostra città con scritte fasciste e xenofobe", afferma il sindaco di Marsala, Alberto Di Girolamo. "Ancor più grave - continua - che queste scritte compaiano in luoghi simbolo di cultura e formazione non solo per i nostri giovani ma anche per chi, sfuggito a guerre e persecuzioni, è approdato nella nostra terra. Incentiveremo il contrasto agli atti eversivi". Il primo cittadino ha subito ordinato di cancellare la scritta.