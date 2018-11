Manovra, Di Maio: 'Decreto a Natale per quota 100-reddito'

Diretta Facebook del vicepremier M5s Luigi Di Maio. Lo stop alla prescrizione deve entrare nel decreto 'spazza corrotti' - ha detto - perché l'emendamento del ministro Bonafede è in linea con il contratto di governo. E' la norma contro i furbi". "In questo Paese i più grandi furbetti del quartierino, i furbetti politici, si sono salvati dai processi grazie alla prescrizione, non la povera gente. Tra loro Licio Gelli", aggiunge. "Magari ci sono dei problemi interni alla Lega, non lo so e non mi interessa".

Con la manovra "diciamo ai consiglieri regionali che o si tagliano i vitalizi o noi tagliamo i trasferimenti per le spese di funzionamento - ha detto ancora il vicepremier a proposito della misura prevista dalla legge di Bilancio -, se i consiglieri non si tagliano il vitalizio noi tagliamo ai consiglieri regionali gli stipendi".

"Il reddito di cittadinanza, pensioni di cittadinanza e quota 100 ci sono nella legge di bilancio: chi dice che non ci sono sta dicendo bugie", perché "in manovra ci sono i soldi, c'è la ciccia", ha detto ancora Di Maio nella diretta su Facebook. "Ma le norme regolamentari non possono stare lì" perciò "dopo la legge di bilancio, magari a Natale o subito dopo, si fa un decreto con le norme per reddito e pensioni di cittadinanza e riforma della Fornero. Lo faremo con un decreto, non un ddl perché ci vorrebbe troppo e c'è emergenza povertà".