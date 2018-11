Siracusa, ancora problemi strutturali all'Ospedale Umberto I: cede un pezzetto di soffitto

Tra un cedimento del soffitto, un rubinetto che perde sempre e inesorabilmente acqua, lunghe attese e qualche piccolo intoppo nella pulizia dei reparti questo e altro è l'Ospedale Umberto I di Siracusa.

A fare balzare alla cronaca le condizioni strutturali del nosocomio un lettore che ha inviato un serie di foto e lamentele alla redazione di SiracusaPost.it.

E mentre dentro la struttura i malati affrontano queste difficoltà, fuori i parenti ne affrontano altre: i parcheggiatori abusivi all'interno del parcheggio. Di questo il nostro giornale si è già occupato svariate volte in passato, ma pare che la lotta all'abusivismo a Siracusa sia una battaglia persa in partenza.

Nel frattempo, di recente si è svolto un vertice tra il sindaco, Francesco Italia, e il Presidente della Regione, Nello Musumeci, per affrontare il tema del nuovo ospedale di Siracusa che, pare, sorgerà in zona Pizzuta.

"Giusto coinvolgere le realtà locali - ha precisato il presidente della Regione - ma vi esorto a fare presto. Si è già perso troppo tempo in polemiche spesso inutili e dannose".