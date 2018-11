Augusta, Marziano e Unionports su ritorno Autorità Portuale

Ancora reazioni positive al ritorno di Augusta sede dell'Autorità portuale.

Per Bruno Marziano si tratta di un passo importante: "Occorre stimolare la Regione a fare in fretta per gli adempimenti relativi alla ZES ( Zona Economica Speciale) che deve avere la massima superficie, da Catania e Marzamemi. E che la Port Authority si attivi per i finanziamenti e le opere necessarie".

Interviene anche il presidente di Unionports, Davide Fazio: "Adesso chiediamo a tutti di operare per la soluzione dei problemi che tante volte abbiamo evidenziato. Occorre fare interventi urgenti e strutturali sulla diga foranea, ridurre l’area SIN per consentire una buona partenza per la ZES, mettere mano alla pianta organica della stessa Authority che è quanto meno discutibile e poco funzionale, e cogliere la proposta di Assotir per il trasferimento via mare dei camion autobotte, anche alla luce degli incidenti che periodicamente si verificano nel trasporto su strada".