Rosolini, approvata istituzione del registro delle disposizioni anticipate di trattamento

Il consiglio comunale del Comune di Rosolini ha approvato, ieri sera, il regolamento per l'istituzione del registro delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT): ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari. Si tratta, in sintesi delle disposizioni comunemente definite “testamento biologico” o “biotestamento”.

“La legge sul testamento biologico – commenta il Presidente del Consiglio Comunale Piergiorgio Gerratana - e’ un segno di civiltà, di rispetto della dignità e della volontà della persona poiché recepisce il principio costituzionale della tutela della vita, della salute e della dignità delle persone."