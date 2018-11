Solarino, in casa deteneva oltre mezzo chilo di marijuana e 2.000 euro

Custodiva in casa 508 grammi di marijuana, suddivisa in 6 involucri, altre 4 dosi della stessa sostanza per 15 grammi oltre a 2.010 euro in contanti. Scoperto dai Carabinieri, ieri Luciano Sapienza 26 anni, venditore ambulante di Siracusa, residente a Solarino, con precedenti specifici, è stato arrestato.

In attesa del rito direttissimo, il giovane è stato ristretto nel carcere Cavadonna.