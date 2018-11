Francofonte, sotto i fumi dell'alcool aggredisce genitore: arrestato

Minacce e botte al proprio genitore convivente, sotto i fumi dell'alcool, dopo una lite per futili motivi. A chiedere l'aiuto dei Carabinieri dei passanti, allarmati dalle urla.

I militari hanno contenuto l'aggressione e perquisito l'uomo. Si tratta del francofontese S.G., 28 anni, pregiudicato. Nel giubbotto dell'uomo sono stati rinvenuti otto involucri in alluminio contenente complessivamente circa 12 grammi di “marijuana”.

I Carabinieri lo hanno arrestato, in flagranza di reato, per maltrattamenti in famiglia e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale “Cavadonna” Siracusa.