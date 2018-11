Pachino, la Giunta chiede la dichiarazione dello stato di emergenza

Chiesta, dalla Giunta comunale di Pachino, la dichiarazione dello stato di emergenza per i gravi danni provocati dal maltempo.

"Sono emersi diversi danni – ha dichiarato il sindaco, Roberto Bruno – a causa delle forti piogge che hanno causato allagamenti di strade e canali. Ma anche i forti venti hanno fatto la loro parte, danneggiando la zona costiera colpita dalle mareggiate di ottobre. Ci auguriamo che possa arrivare un aiuto per tutti coloro che hanno subito danni".

Tanti i sopralluoghi effettuati negli ultimi giorni dalla Protezione civile e tanti anche gli interventi di pulizia dei canali delle acque bianche e delle aree a rischio allagamento proprio durante il periodo delle piogge. "Un intervento nelle zone sensibili – ha dichiarato il sindaco, Roberto Bruno – in cui si rischiano allagamenti dovuti alle piogge e al maltempo che potrebbero minacciare la sicurezza dei cittadini. Con la liberazione dei canali, invece, garantiremo maggiore serenità".