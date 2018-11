Noto, una Santa Messa al cimitero per ricordare i defunti

Deposta questa mattina, in occasione della commemorazione dei defunti, una corona di fiori all'ingresso principale del cimitero di Noto. Celebrata anche una Santa Messa presieduta da mons. Antonio Staglianò, vescovo della diocesi di Noto, ed a cui ha partecipato il clero netino ed anche un buon numero di fedeli.

"I nostri cari defunti - ha detto il sindaco - hanno bisogno del nostro amore mentre noi delle loro preghiere. Loro vivono in noi e noi per continuare ad onorare il loro ricordo".