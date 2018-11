Siracusa, Cas propone riconversione del Parco Robinson in centro Sportivo Multifunzionale

Riqualificare e riconvertire il Parco Robinson in Parco Sportivo Multifunzionale. Questa la proposta del Comitato attivisti siracusani.

Per rendere tutto ciò realtà, con tante di aree verdi da pic nic e piste ciclabili, il comune di Siracusa si dovrà fare carico di un mutuo che, tramite il Credito Sportivo con la misura Comuni in Pista, è a tasso zero. Il Cas spiega:

“L’Istituto per il Credito Sportivo, con il Protocollo d’Intesa sottoscritto il 5 febbraio 2018 con ANCI e Federciclismo, ha messo a disposizione degli Enti locali 9 milioni di euro di contributi per abbattere totalmente gli interessi di 50 milioni di euro di mutui a tasso fisso, della durata di 15 anni, da stipulare obbligatoriamente entro il 31/12/2018, destinati a finanziare investimenti sulle piste ciclabili, i ciclodromi e le loro strutture di supporto in possesso delle caratteristiche previste dal punto 5 dell’Avviso pubblico.

I beneficiari potranno distribuire le agevolazioni ottenute anche su mutui di durata fino a 25 anni.

Ciascun Ente locale ammesso potrà godere del totale abbattimento degli interessi, su uno o più mutui, sino all’importo massimo complessivo di 3 milioni di euro che raddoppia a 6 milioni di euro se il beneficiario è un’Unione di Comuni o Comuni in forma associata, un Comune capoluogo, una Città metropolitana o una Provincia. Gli importi di mutuo eccedenti i predetti limiti saranno concessi a tassi agevolati da un contributo in conto interessi dello 0,70%"

Per quanto riguarda le gestione, il comune potrebbe o fare un bando pubblico e mischiare gestione pubblica e privata. La gestione dovrà presentare un business plan che dimostri di poter gestire l’area e di poterci guadagnare stornando una parte dei ricavi al comune.