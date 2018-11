Siracusa, erosione costiera: Russoniello e Trigilio sollecitano interventi

Gli arretramenti costieri evidenziati in contrada Mazzarrona, all’Arenella, a Fontane Bianche, a Ognina, al Plemmirio, in contrada Fanusa non possono essere sottovalutati. Lo sottolineano i consiglieri comunali del M5S, Silvia Russoniello e Roberto Trigilio.

"Le ultime ordinanze emesse dalla Capitaneria di Porto - scrivono i due consiglieri - evidenziano serie problematiche che potrebbero coinvolgere la pubblica incolumità. Il Comune e la Regione devono al più presto adottare misure necessarie per superare i rischi derivanti da frane e smottamenti in aree private limitrofe al sedime demaniale marittimo".

Da qui la presentazione di un'interrogazione all’amministrazione Comunale per conoscere quali misure di salvaguardia, tecniche e finanziarie, abbia o intenda porre in essere.