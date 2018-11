Rosolini, deposta una corona di fiori all’ossario del cimitero comunale

Deposta una corona di fuori nell'ossario comunale, dove riposano i cittadini che non hanno più parenti. Oggi la cerimonia alla quale ha partecipato anche il primo cittadino Pippo Incatasciato, il quale ha dichiarato: "Il 2 Novembre è il giorno dedicato ai nostri defunti nel quale ogni persona sente il dovere di rivolgere un pensiero ed una preghiera ad un proprio caro o ad un amico che non ci sono più. Oggi siamo chiamati a ricordare tutti, anche quelli che nessuno ricorda. Per questo, come Amministrazione Comunale, ci è sembrato doveroso dedicare un pensiero anche a quanti riposano nell’ossario comune che, per svariati motivi, non hanno il suffragio di un fiore e di un ricordo da parenti o amici".