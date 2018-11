Autorità portuale ad Augusta, Sanzaro: "Giustizia fatta per tutto il territorio"

"Ridare titolarità ad Augusta come sede della nuova Autorità portuale di sistema, è un atto dovuto che da sempre abbiamo sostenuto e richiesto. La centralità dello scalo portuale nelle rotte del Mediterraneo è naturale crocevia per uno sviluppo omogeneo della Sicilia sud orientale. Ora si lavori per le Zes".

Commenta così il segretario generale della Ust Cisl Ragusa Siracusa, Paolo Sanzaro, la notizia del ritorno ad Augusta della sede dell’importante Autorità portuale.

"Uno scalo, classificato già Porto Core e hub internazionale, - continua Sanzaro – non poteva che essere la sede naturale di un organismo strategico per il sistema dei trasporti e dei commerci. È un risultato voluto dall’intero territorio e da un sindacato che si è speso costantemente per questo obiettivo. Non è mai stata lotta campanilistica, ma attenta, naturale e ragionata soluzione per questa vasta area di Sicilia. Ora bisogna rilanciare la questione delle Zes, quelle zone economiche speciali che possono offrire agevolazioni notevoli ed attrarre nuovi investimenti. Il ripristino dell’Autorità portuale ad Augusta rende giustizia ad un intero territorio e sarà esempio chiaro per evitare ulteriori ed immotivati, se non giustificati da atti politici, scippi a questa provincia. È un impegno che, come Cisl e sindacato in generale, porteremo avanti per vincere qualsiasi resistenza – conclude Paolo Sanzaro – Portualità di sistema, interconnessioni, infrastrutture, sono pilastri strategici e fondamentali per il rilancio di questa provincia e dell’intero sud est".