Siracusa e provincia, disabili gravissimi: aperti i termini per istanze benefici economici

Sono aperti i termini per la presentazione delle istanze per l’accesso al beneficio economico esclusivamente per i nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima per il Distretto Socio Sanitario 48 (comprende i Comuni di Siracusa, Buccheri, Buscemi, Canicattini, Cassaro, Ferla, Floridia, Priolo, Palazzolo, Solarino, Sortino)

Le istanze devono essere presentate al Comune di appartenenza entro e non oltre il 01/12/2018.

Coloro che risulteranno idonei potranno ricevere un beneficio economico nei limiti:

- € 1.200,00 per i soggetti minorenni;

- € 1.200,00 per i disabili gravissimi con ISEE socio sanitario inferiore ad € 25.000,00

- € 840,00 per i disabile con ISEE socio sanitario uguale o superiore ad € 25.000,00

I Servizi Sociali dei Comuni e l’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa effettueranno periodicamente visite ispettive per verificare l’effettiva attuazione di quanto sottoscritto con il Patto di Cura.