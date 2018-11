Avola, evasione tributi: al vie verifiche per il recupero

Il Comune di Avola preannuncia una lotta senza quartiere contro gli evasori. L’ufficio Tributi sta avviando le verifiche degli ultimi anni di tributi comunali, Imu, acqua e tari: per coloro che sono in difetto, saranno applicate nella prossima bolletta sia la sanzione sia una maggiorazione dovuta agli interessi.

I Revisori dei Conti hanno chiesto maggiori controlli sugli evasori che dovrebbero partire già nei prossimi giorni. Chi non avesse pagato quanto dovuto, nel frattempo potrà mettersi in regola ed evitare sanzioni e interessi.