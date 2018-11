Siracusa, Granata: "Il Comune pronto a gestire direttamente il Castello Eurialo e i 'siti minori"

“Il Comune attende l'immediata Istituzione del grande Parco Archeologico della città ma è pronto a fare per intero la sua parte, iniziando a gestire direttamente il Castello Eurialo insieme a due luoghi di straordinaria importanza, ma da sempre chiusi al pubblico godimento, il Tempio di Giove e il Ginnasio Romano”.

Così Fabio Granata, assessore alla cultura e Patrimonio Unesco, dopo aver incontrato la direttrice del Polo Archeologico siracusano Mariella Musumeci.

"In collaborazione con la Pro Loco e con le Associazioni riconosciute dal Ministero e dalla Regione – ha ancora detto l'assessore Granata - siamo in grado di dare subito un contributo decisivo alla piena valorizzazione del nostro Patrimonio Archeologico in attesa della Istituzione del Grande Parco Archeologico di Siracusa. Non può essere una miope, e peraltro non esercitata, divisione di competenze a tenere ancora chiuso un sito della importanza del Castello Eurialo o luoghi di straordinaria importanza come il Tempio di Giove e il Ginnasio Romano. Entro il mese – ha infine detto l'assessore Fabio Granata - formuleremo un atto di Giunta con il quale il Comune si assumerà la responsabilità di rilanciare questo enorme Patrimonio essenziale alla vita della nostra città sia dal punto di vista culturale e turistico che economico e sociale. L’Amministrazione comunale sta lavorando per riaprire l’Ostello della Gioventù, attraverso un accordo tra Provincia e Università e la contestuale riapertura del Castello attraverso un accordo tra Provincia e Università e la contestuale riapertura del Castello Eurialo potrà rappresentare un tassello essenziale per il rilancio di Belvedere".