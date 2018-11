Augusta, ladri al Comune: la sindaca Cettina Di Pietro sospetta furto "su commissione" dei pc rubati

Potrebbe esserci altro dietro il furto di alcuni Pc dagli uffici del Comune di Augusta, quelli del settore ragioneria e tributi.

A adombrare dubbi sul fatto che si sia trattato di semplici malviventi alla ricerca di oggetti da arraffare è la sindaca, Cettina Di Pietro che sfoga la sua indignazione su facebook.

"Questo gesto - scrive la sindaca - è ancora tutto da chiarire. Purtroppo gli uffici comunali non sono nuovi a questi episodi. Che sia stata opera di semplici malviventi o un furto “su commissione “ è certo un attacco vile considerate le condizioni generali dell’ente.

Certamente incomprensibile - aggiunge - il gesto alla luce del non apprezzabile valore economico dei pc sottratti, quanto piuttosto l’importanza dei files contenuti che mi fa propendere per la seconda ipotesi. Confido che le forze dell’ordine possano al più presto fornirci chiarimenti".