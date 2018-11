Siracusa-Gela, prorogati interventi di manutenzione del verde

Sono stati prorogati, fino al 30 novembre i lavori di manutenzione del verde, in corso nella tratta autostradale della Siracusa-Gela, inclusi gli svincoli.

A darne comunicazione è il Consorzio Autostrade siciliane.

Tutti gli interventi saranno eseguiti in entrambe le direzioni di marcia, senza interrompere la circolazione, sia in orario diurno che notturno. Per potere eseguire le manutenzioni - di volta in volta - saranno occupate parzialmente la corsia di marcia, di sorpasso o di emergenza.

In corrispondenza dei cantieri è stato posto il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km/h. Nelle rampe degli svincoli il limite è di 40km/h.