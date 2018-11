Siracusa, commemorazione dei defunti: cimitero aperto fino alle 19 e navette esterne di collegamento

Oggi è il giorno in cui ognuno rende omaggio ai propri cari defunti. Il cimitero resterà aperto dalle 7,30 alle 19 e una navetta farà la spola da corso Gelone al cancello principale del camposanto dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 17.

Modificata la viabilità: sulla SS 124, nel tratto interposto tra l’intersezione di viale Paolo Orsi e via Antonio Ascari, con direzione verso Floridia, vigerà il senso unico di marcia, fatta eccezione per i mezzi di soccorso. I veicoli provenienti da Floridia, giunti in corrispondenza dell'intersezione con via Ascari, avranno l’obbligo di svoltare a sinistra per via Bandini. I veicoli provenienti dal Cimitero, giunti in corrispondenza dell'intersezione con via Bandini, avranno l’obbligo proseguire dritto o di svoltare a destra per quest'ultima.

Dalle 7.30 alle 18.30, saranno presenti al cimitero i volontari delle associazioni Ross, Cesul, Ambiente salute e Templari Federiciani con 26 operatori e 3 ambulanze per dare assistenza ai visitatori. Per coloro che sono impossibilitati a raggiungere il cimitero autonomamente, sarà fornito un servizio di assistenza domiciliare per ricevere il quale sarà possibile contattare il responsabile Ross Carmelo Bianchini al numero 3291545894. L’associazione Avcs, infine, fornirà un gruppo elettrogeno e la torre faro per consentire una più ampia illuminazione della struttura cimiteriale.

Alle 9,30 alla santa messa alla chiesa del Pantheon sarà celebrata la santa messa in ricordo dei Caduti alla quale seguirà la deposizione di una corona d'alloro al cimitero di guerra inglese.