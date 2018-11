Siracusa, nuovo ospedale: tavolo tecnico tra Comune e Regione

Confermata da parte dell'Amministrazione comunale la scelta di far sorgere il nuovo ospedale di Siracusa in zona Pizzuta, adesso bisogna accelerare l'iter.

Questa la sintesi del tavolo tecnico che si è tenuto ieri nella sede catanese della Regione.

Presente il presidente, Nello Musumeci, il sindaco Francesco Italia, l’assessore alla Salute Ruggero Razza, l’assessore regionale Edy Bandiera, la presidente del Consiglio comunale Moena Scala, il capo di Gabinetto Michelangelo Giansiracusa e il direttore facente funzione dell’Asp8 Anselmo Madeddu.

La vicenda è tornata a diventare prioritaria nei giorni passati dopo che la Regione ha confermato i soldi necessari per la costruzione del nuovo nosocomio