Pachino, a fuoco autovettura: arrestati i due presunti autori del rogo

Sono stati arrestati in due, dalla Polizia di Stato di Pachino, ritenuti gli autori di un incendio ad un'autovettura. Tutto parte dalla denuncia presentata ieri da un uomo, il quale ha riferito di essere stato svegliato in piena notte da un boato causato dalla propria auto in fiamme parcheggiata sotto casa.

Da qui le indagini prima con l'aiuto delle telecamere di videosorveglianza, e poi con la testimonianza di un agente, libero dal servizio, che poco prima dell’incendio aveva notato, a bordo di una moto, due uomini che si allontanavano frettolosamente.

A finire in manette, a seguito delle indagini, Maicol Zisa, 25 anni, nato a Vittoria, già sottoposto agli arresti domiciliari e Salvatore Cianchino, 19 anni, nato a Noto. I due sono accusati di incendio doloso e di ricettazione di un ciclomotore rinvenuto a seguito di perquisizione. Lo Zisa è responsabile anche del reato di evasione. I due arrestati sono stati accompagnati presso il carcere di Cavadonna.