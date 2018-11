Siracusa, nascondeva cocaina in auto per un valore di 10mila euro

Procedeva ad alta velocità lungo una strada di campagna della frazione siracusana di Belvedere. Da qui la decisione dei Carabinieri, in servizio per un controllo del territorio, di procedere a perquisizione di conducente e auto.

A bordo del mezzo è stata trovata una busta di cellophane contenente 100 grammi di cocaina pura ancora da tagliare. La droga sequestrata, immessa nell'illecito mercato dello spaccio, avrebbe fruttato circa 10mila euro.

Il conducente dell'auot, Michele Muscarà, 30 anni, siracusano disoccupato con precedenti di polizia specifici, è stato dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, e condotto presso il carcere “Cavadonna”.