Abbondante pioggia in Sicilia, tanti disagi a Palermo e Trapani

La pioggia incessante sta causando non pochi disagi a Palermo. Alcune auto sono rimaste bloccate nei sottopassi della Circonvallazione sud del capoluogo siciliano e in via Imera, dove nell'avvallamento della sede stradale l'acqua ha raggiunto oltre mezzo metro d'altezza.

Problemi anche lungo la via Messina Marine che costeggia il mare e nel borgo marinaro di Mondello.

Ieri sera la Protezione civile regionale aveva annunciato per oggi l'allerta arancione in tutta la Sicilia. In questo momento la parte meno colpita dal maltempo è quella orientale. I tecnici sono al lavoro per monitorare il livello delle dighe.

A Castelvetrano, nel Trapanese, i carabinieri sono dovuti intervenire per soccorrere il personale a bordo di un'ambulanza bloccata dall'acqua.