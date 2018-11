Siracusa, la pioggia paralizza il Consiglio comunale: niente numero legale, salta la seduta

Non c'è il numero legale, la seduta non si tiene. Chiusa così ieri sera la sessione consiliare cominciata martedì. All’appello del vice presidente Michele Mangiafico erano presenti 12 consiglieri sui 13 richiesti per la validità della seduta di seconda convocazione.

Toccherà adesso alla Conferenza dei Capigruppo calendarizzare le prossime sedute.