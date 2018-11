Siracusa, Operazione Alto Impatto: sospese 97 patenti, tantissime sanzioni per violazioni al Codice della strada

E' una settimana di intensi controlli per la Polizia stradale, impegnata nelle Operazioni ad Alto Impatto. Predisposti mirati dispositivi, 15 posti di blocco, in quattro diverse giornate, 35 pattuglie e 70 operatori.

In tutto sono stati controllati 259 veicoli, di cui 257 nazionali e 2 comunitari ed oltre 143 le violazioni accertate, di cui 65 elevate a causa del mancato uso della cintura da parte del conducente, 5 per trasporto inadeguato del passeggero (minore, bambino ecc.), 9 per mancato uso della cintura da parte del passeggero anteriore e 20 del passeggero posteriore. Ritirate 3 Carte di circolazione, 2 patenti di guida e decurtati 361 punti della patente di guida.

Cinque sanzioni anche per mancata copertura assicurativa, con contestuale sequestro del veicolo.

Sono stati sanzionati 8 conducenti per mancata revisione periodica del proprio veicolo e sono stati sottoposti a fermo 5 veicoli per altre violazioni al codice della strada.

Sono state anche rilevate 44 altre infrazioni al Codice della Strada per mancanza di documenti e violazione di norme di comportamento, guida senza patente e altro ancora.

"Molti conducenti italiani continuano a non utilizzare la cintura di sicurezza, nonostante che a far data dal 2006 vi è l’obbligo d’uso di questo importante dispositivo, obbligo che si estende anche ai passeggeri che occupano i posti posteriori del veicolo. - ha detto il Comandante della PolStrada di Siracusa - Attraverso tale atteggiamento, però gli automobilisti, non solo mettono a repentaglio la propria salute, ma incorrono anche in sanzioni più o meno elevate che si esplicano nel pagamento di una somma di denaro, in aggiunta alla sottrazione di 5 punti dalla patente di guida ed alla sospensione di questa per un arco di tempo che va dai 15 ai 60 giorni, se si incorre nella stessa infrazione due volte nel corso del biennio. Al riguardo si informa che a seguito della infrazione del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, commessa dai conducenti due volte nell’arco di un biennio, sono state 97 le patenti di guida sospese dall’inizio di quest’anno".