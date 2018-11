Siracusa, raccolta fondi per la "banca del latte umano donato"

Una giornata dedicata alla raccolta fondi per istituire una “Banca del latte umano donato”. È l’evento organizzato dal Rotary Club Siracusa Monti Climiti, in collaborazione con il Gruppo Mamme a Siracusa, l’Ordine delle Ostetriche di Siracusa e l’Anci Sicilia.

L’appuntamento è per domenica 4 novembre, dalle 10.30 alle 16, all’Eureka Palace Hotel.

Musica, animazione e degustazioni e un convegno presenterà i dettagli dell’iniziativa.

Il ricavato del costo dei biglietti servirà per la realizzazione di una “Banca del latte umano donato”. Firmato un protocollo d’intesa con il Gruppo Mamme di Siracusa, domenica, si firmerà quello predisposto con l’Ordine delle Ostetriche di Siracusa.