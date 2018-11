Siracusa, mostra d'auto al Maniace: la concessionaria "estranea ai fatti"

La società concessionaria di Piazza d'Armi al Manice risponde alle critiche mosse dopo l'organizzazione di una mostra di auto e si dichiara totalmente estraneo ai fatti.

"La società Senza Confine Srl - si legge in una nota - non è il soggetto organizzatore dell'evento "Look of the Year" e non è stata neppure messa a conoscenza dell'iniziativa che si sarebbe svolta il 27 ottobre, né dalla Soprintendenza, né dalla società organizzatrice della manifestazione".