Siracusa, rischio idrogeologico: vertice in Prefettura sulla pulizia dei letti di fiumi, torrenti e canali

La pulizia dei letti dei fiumi, dei torrenti e dei canali presenti nel territorio della provincia di Siracusa come strumento di prevenzione del rischio idraulico e idrogeologico.

Questa il tema del vertice che si è tenuto il 26 ottobre in Prefettura presieduto dal prefetto, Giuseppe Castaldo. Hanno partecipato i sindaci dei Comuni della provincia aretusea, il Libero Consorzio, le Forze di Polizia, la Capitanerie di Porto di Siracusa e Augusta, l'Aeronautica militare, il Genio Civile, l'Azienda Foreste demaniali, l'Ispettorato Foreste, il servizio sud orientale del Dipartimento regionale della Protezione civile.

Dal Prefetto è stato rivolto ai Sindaci l'invito a porre particolare attenzione in caso di condizioni meteo particolarmente avverse e a mettere in atto tutto ciò che è necessario per gestire al meglio le emergenze. Tutto in un'ottica di collaborazione interistituzionale.

Da qui la necessità di curare la stesura e l'aggiornamento dei Piani di Protezione civile, di provvedere, quando necessario, alla costituzione immedita dei C.O.C. e a tutte quelle misure per informare la popolazione e garantire la sicurezza dei cittadini.