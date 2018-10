Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, la sede torna ad Augusta

“Con una nota ufficiale da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a seguito del ricorso al TAR presentato da Assoporto Augusta, la sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale torna ad essere la città di Augusta”.

A darne notizia è l’On. Giovanni Cafeo, Segretario della III Commissione Ars Attività Produttive.

“Nella nota, a firma del Capo di Gabinetto del Ministero – continua Cafeo – si ribadisce che il trasferimento della sede dell’Autorità Portuale a Catania < > e che in merito al ricorso proposto da Assoporto, considerato il lasso di tempo già trascorso, tale sede è da ritenersi nuovamente Augusta, venendo così meno il motivo del contendere”.

“Si tratta di un risultato importante per tutto il nostro territorio – commenta l’On. Cafeo – l’unico esito possibile per una battaglia non certo campanilistica ma legata a oggettive previsioni di legge e di opportunità, finalmente adesso realizzate”.

“Nel fare i complimenti ad Assoporto, capofila di tante battaglie condotte a tutela del porto di Augusta – conclude l’On. Cafeo – auspico che la stessa sensibilità dimostrata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in questa vicenda venga utilizzata dal Ministero dell’Ambiente nei confronti delle revisioni dei perimetri e delle bonifiche delle Aree Sin del territorio, da troppo tempo in attesa di completamento”.