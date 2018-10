Ferla su Rai 3 per il programma Il Borgo dei Borghi

C'è anche Ferla nel nuovo programma di Rai 3 “Il Borgo dei Borghi” in onda il sabato alle 21.40.

Nella puntata del 3 novembre ci sarà il Borgo di Ferla, posto in provincia di Siracusa, tra i Monti Iblei, sulla valle del fiume Anapo. Nel Medioevo e fino al 1392 è il feudo dei De Ferula, poi passa nelle mani dei catalani. La sua posizione attuale è dovuta alla ricostruzione seguita al terremoto del l693. Il Complesso di Santa Maria contiene una statua della Madonna di Antonello Gagini e un crocifisso di legno di Fra' Umile da Petralia. Nella Chiesa di Sant'Antonio Abate, nascoste dalle tele, ci sono sculture di santi del Settecento. Ispirati dall'atmosfera serena, i Ferlesi celebrano ogni anno il Festival Nazionale del Benessere, che riunisce appassionati di discipline olistiche, che tra lo yoga e il reiki non disdegnano di assaggiare il tipico scaccione con bietole selvatiche, ricotta, pepe nero, primo sale e tartufo.

E’ possibile votare il borgo nel sito www.rai.it/borgodeiborghi fino al 22 novembre 2018.