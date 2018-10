Pachino, disabili gravissimi: riaperti i termini per accedere ai benefici economici

Aperte le istanze per ottenere benefici economici riservati ai disabili gravissimi, fino al 1 dicembre.

Le domande dovranno essere presente all’ufficio Welfare Locale di via Pietro Nenni e devono essere corredate da documento di riconoscimento e codice fiscale sia del richiedente che del disabile, eventuale provvedimento di nomina di amministratore di sostegno o tutore in caso di delegato. Inoltre dovranno essere allegati: certificazione di disabilità dalla quale si deve evincere la patologia, certificazione di indennità di accompagnamento e Isee.

I moduli per la presentazione dell’istanza possono essere ritirati all’ Ufficio Welfare di via Pietro Nenni 14 o scaricati dal sito istituzionale www.comune.pachino.sr.it.