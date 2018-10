Siracusa, chiude i battenti il 2 novembre la Fiera dei Morti

Chiude i battenti venerdì 2 novembre la Fiera dei morti allestita all'interno del Foro Siracusano (Villini) dal 28 ottobre. Gli uffici dell'assessorato Attività produttive quest'anno hanno rilasciato 26 concessioni così suddivise: 11 per categorie alimentari e 15 non alimentari ed una autorizzazione anche per le giostrine.

"La riconferma dei Villini – ha dichiarato l'assessore alle Attività produttive Fabio Moschella - ci permette di essere a ridosso del centro storico di Ortigia, nell’ area Umbertina che negli ultimi anni si è significativamente riqualificata ed è molto frequentata e fra l’altro siamo a due passi dal parcheggio del Molo Sant’Antonio".

"Quest’anno il clima non è particolarmente clemente – ha aggiunto l’assessore Moschella - e mi dispiace per i cittadini e gli espositori. Tuttavia non è ancora arrivato il freddo e può essere simpatico munirsi di ombrello e visitare la fiera per tenere in vita una delle tradizioni siciliane più antiche e amate".