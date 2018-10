Floridia, sequestro marijuana: sul mercato dello spaccio avrebbe fruttato 500 euro

E' stato arrestato in flagranza di reato, dai Carabinieri, C.M., muratore floridiano incensurato di 46 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A seguito di perquisizione domiciliare, l'uomo è stato trovato in possesso di 107 grammi di marijuana e un bilancino di precisione, il tutto nascosto in un capanno adibito a deposito attrezzi. Lo stupefacente sequestrato, destinato probabilmente allo spaccio, avrebbe fruttato nella vendita al dettaglio circa 500 euro.

L'uomo è stato tradotto ai domiciliari.